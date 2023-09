Un record da celebrare: cinque spadisti forlivesi convocati al ritiro “Azzurrini 2023"

È un momento di grande orgoglio per il Circolo Schermistico Forlivese, poiché ben cinque dei suoi atleti di punta sono stati convocati dal Ct della Nazionale di Spada, per il ritiro degli azzurrini 2023. Asia Vitali, Mariachiara Testa, Leonardo Cortini, Nicolò Sonnessa e Chiara Castagnoli stanno vivendo un'esperienza straordinaria, rappresentando la loro città in uno dei più prestigiosi eventi del mondo schermistico giovanile. Per tre di loro, Mariachiara, Chiara e Nicolò, si tratta della prima partecipazione ad un ritiro di tale portata. Mentre, per Leonardo e Asia, questa non è una novità, essendo già stati coinvolti in passate edizioni di questo allenamento di alto livello.

Il ritiro, attualmente in corso a Formia presso il Centro di Preparazione Olimpica (CPO), proseguirà fino al 9 settembre. Qui, alcuni tra i giovani schermidori under 20 più promettenti del panorama italiano, si stanno dedicando intensamente ad allenamenti ed attività seguiti dallo staff della Nazionale. Questo evento rappresenta un'occasione unica per affinare le proprie abilità e mettere alla prova le proprie capacità in vista della nuova stagione. Ma ciò che rende questo ritiro di straordinaria importanza per il Circolo Schermistico Forlivese è che per la prima volta nella sua storia, ben cinque dei suoi atleti sono stati convocati per un evento di tale portata.

E non è tutto. Durante l'estate, molti dei giovani talenti forlivesi hanno preso parte ad ulteriori progetti di notevole importanza. Asia Vitali e Fabrizio Di Marco si sono allenati con i pentatleti della nazionale, un'esperienza che ha arricchito ulteriormente le loro abilità. Nel frattempo, Nicolò Sonnessa, Mariachiara Testa e Chiara Castagnoli hanno partecipato al Camp SchermaFutura di Spada, accompagnati dal Maestro Alexei Efrosinin. E con il termine dei ritiri pre-stagionali, svolti di recente tra Piancavallo e Tredozio, si può affermare che il Circolo Schermistico Forlivese è pronto ad aprire le porte al nuovo anno schermistico nel migliore dei modi.