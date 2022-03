Un viaggio tra passato e presente: Manuel Poggiali si racconta al Ferrari Club di Forlimpopoli

Si avvicina la stagione dei motori. E puntualmente riprendono gli appuntamenti del Ferrari Club di Forlimpopoli. Quello di mercoledì 9 marzo sarà un incontro virtuale speciale. Dalle quattro alle due ruote, gli appassionati di motorsport potranno dialogare con Manuel Poggiali, ex iridato nel Motomondiale, nel 2001 in 125 e nel 2003 in 250. A coordinare la serata, che avverrà sulla piattoforma Zoom a partire dalle 21, sarà Filippo Ambrosini, presidente del Ferrari Club di Forlimpopoli. Sammarinese classe 1983, Poggiali racconterà aneddoti della sua carriera, i duelli con Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Casey Stoner, Andrea Dovizioso, Mattia Pasini e Marco Simoncelli. Un viaggio tra passato e presente, dove parlerà anche del ruolo di rider coach e di sicurezza, che lo vede impegnato in corsi di guida sicura in pista e su strada. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook del Ferrari Club di Forlimpopoli.