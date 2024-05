Un weekend di festa all’insegna dello sport: al Polisportivo Monti inaugurano tre campi da padel

Un altro weekend di festa alla Cava per gli amanti dello sport e della socialità. Sabato e domenica il Polisportivo Guido Monti,( Via Sillaro, 45) si celebrerà l’inaugurazione di tre nuovi campi da padel. “La crescente popolarità del padel come disciplina sportiva è testimone dell'interesse sempre maggiore nei confronti di un'attività che unisce divertimento, competizione e socializzazione - spiegano dalla Uisp provinciale -. I nuovi campi offriranno un'opportunità per gli appassionati di questo sport di praticare e migliorare le proprie abilità, mentre creano un punto di ritrovo per gli amici e le famiglie”.

“Grazie alla collaborazione con la società spagnola Todo Padel, i campi offriranno non solo un ambiente di gioco di alta qualità, ma anche un'autentica esperienza del padel, radicata nella tradizione e nell'entusiasmo per questo sport - viene aggiunto -. Sarà presente un maestro spagnolo altamente qualificato che offrirà lezioni private e di gruppo per coloro che desiderano migliorare le proprie abilità o imparare i fondamenti del gioco. L'inaugurazione sarà un evento aperto a tutti, dove i partecipanti potranno godere di lezioni introduttive gratuite, un torneo per quelli già appassionati e intrattenimento per tutta la famiglia. Inoltre ci sarà l’opportunità di prenotare i campi gratuitamente per giocare”.