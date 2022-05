Una domenica con "Viva la Mamma!", la 5 chilometri di beneficenza per la ricerca al femminile ed uno stile di vita sano

Una charity race di 5 chilometri, una podistica non competitiva, che attraverserà domenica il cuore del centro storico di Forlì festeggiando le mamme a sostegno della ricerca contro il cancro e dello Ior. “Viva la Mamma!” è l'appuntamento che offrirà alle famiglie, agli atleti ed agli amatori la possibilità di celebrare la festa della mamma in leggerezza, all’aperto, godendo di un centro storico bellissimo e facendo movimento insieme. Una gara non competitiva, un percorso a bastone andata e ritorno senza cronometro e classifica che premierà con prodotti alimentari di eccellenza ad estrazione 20 persone fra quelle che avranno tagliato il traguardo: in questo tipo di manifestazione gli atleti possono scegliere se affrontare il percorso con un ritmo a piacimento oppure a passo di marcia o, se non allenati in modo adeguato, camminando.

“L’idea” - racconta Letizia Balestra, presidente della Asd Sport Cultura - è nata proprio per offrire a tutti la possibilità di fare movimento insieme, in famiglia, all’aperto e di farlo in un contesto cittadino speciale, una parte del percorso del Duathlon Città di Forlì (gara del campionato regionale di Duathlon Sprint assoluti e Age Group nel cuore della Romagna) che si svolgerà poche ore dopo”. Non solo quindi l’emozione della partenza e dell’arrivo in Piazza Saffi con giro di boa a Porta Schiavoni, attraversando quindi il centro storico di Forlì e potendolo vivere appieno, chiuso al traffico ed in sicurezza, ma anche la consapevolezza di fare del bene sia a sé stessi, grazie all’ attività fisica all’aria aperta, che ad una causa benefica di grande rilievo.

Il ricavato della gara infatti verrà devoluto all’ Istituto Oncologico Romagnolo (Ior): le iscrizioni possono essere fatte online con un contributo di 3 euro o direttamente alla partenza per 5 euro. Una piccola quota di iscrizione che può significare tanto per chi aiuta i pazienti oncologici e che, nel giorno della festa della mamma, assume anche un valore simbolico di sostegno alla ricerca al femminile e di desiderio di incentivare uno stile di vita sano che, soprattutto dopo la pandemia, inviti a stare insieme, all’aperto e svolgendo attività fisica commisurata al proprio grado di allenamento. Non mancheranno alla partenza gli atleti che si mischieranno alle famiglie per questi 5 chilometri nel cuore di Forlì.