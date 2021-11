Una fucina di talenti, Zattini e Mezzacapo alla scoperta del Vincenzo Sospiri Racing

Il sindaco Gian Luca Zattini e il vicesindaco con delega allo sport Daniele Mezzacapo si sono recati in visita al team Vincenzo Sospiri Racing. "E’ per noi un grande onore poter conoscere direttamente la qualità e il valore delle migliori realtà sportive del nostro territorio come il Vincenzo Sospiri Racing - esordiscono -. Il team ha aperto all’amministrazione comunale le porte della propria sede, portandoci a contatto con uno mondo straordinario che attribuisce lustro alla blasonata tradizione dell'automobilismo forlivese".

La scuderia di Vincenzo Sospiri ha sede a Forlì ed è una vera e propria fucina di talenti, professionisti e passioni, come dimostrano i successi nel Campionato Italiano Gt, nel Lamborghini Super Trofeo e nell’International Gt Open. "Il fatto che Forlì possa vantare una realtà di questo altissimo rango - sottolineano sindaco e vicesindaco - è come un fiore all'occhiello sia per il mondo sportivo, sia per la dimensione meccanica e ingegneristica. Il Vincenzo Sospiri Racing è luogo di ricerca, di confronto e di altissima professionalità che unisce piloti e tecnici: chi guida e chi mette a punto i mezzi. Una realtà straordinaria che diventa anche motivo d'orgoglio, in officina e in pista".