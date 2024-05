"Una giornata di sport alla portata di tutti": la carica degli 800 per la "Green City Trail" a Ronco Lido

"Una giornata molto positiva". Maurizio Melli presidente di Forlì Trail, tira le somme della "Green City Trail", la corsa-camminata all'interno del parco di Ronco Lido che si è svolta domenica scorsa. La novità dell'evento sportivo organizzato da Forlì Trail è stata l’introduzione di una novità assoluta per la città, grazie alla partnership con Romagna Wild Race società sportiva Uisp di Rimini, che vede all’interno di Forlì Trail alcuni tesserati, si è svolta la prima Obstacle Course Race. Green City Games ha riunito così atleti competitivi, appassionati ci corsa camminata, famiglie, piccoli, grandi amici a quattro zampe.

I percorsi sono sviluppati sull’ argine del fiume Ronco lungo un tratto della via Francigena-Romana, nei giorni precedenti all’evento sportivo il meteo faceva temere una scarsa partecipazione ma la domenica mattina un timido sole ha permesso a circa 800 persone di ritrovarsi alla partenza. Il primo percorso a partire alle 9 Green City Trail 6 e 12 chilometri, a seguire alle 11.30 e alle 13 le corse ad ostacoli hanno visto partecipare circa 180 atleti che cimentandosi con ostacoli distribuiti lungo l’argine del fiume hanno sperimentato la Romagna Wild Race Green Edition.

Per la corsa Pro competitiva di Obstacle Course Race che dava punteggio ai fini della classifica Fiorcr il podio maschile in classifica generale ha visto trionfare al primo posto Alessandro Coletta, secondo posto Gioele Guidi e terzo classificato Jan Jecha. Per quel che riguarda il podio assoluto femminile prima classificata Giada Farini, al secondo posto la forlivese Patrizia Savorani e terzo posto Calypso Carella. L'evento, spiega Melli, "aveva l’obiettivo di coinvolgere atleti ma soprattutto persone in una giornata di sport alla portata di tutti. Ad ogni iscritto è stata regalata una ghianda con l’idea di rendere protagonisti i partecipanti alle corse della rinascita di un territorio, la proposta, infatti, era quella di piantare il seme e veder rinascere idealmente tutti quegli alberi che l’alluvione del 2023 ha portato via proprio anche all’interno del parco e lungo gli argini dei fiumi".

"Da non dimenticare, come sempre, la collaborazione con l'Istituto Oncologico Romagnolo, lo sport l’attività fisica possono essere uno strumento di prevenzione e sensibilizzazione verso sani stili di vita, il ricavato dell’evento verrà donato allo Ior - prosegue Melli -. Un ringraziamento particolare ai volontari dello Ior presenti sul posto domenica mattina con il loro materiale informativo ma soprattutto per il supporto logistico".