Una tradizione che dura da 7 anni: festa di fine estate in spiaggia per il Bushido Karate Do di Forlì

La Bushido Karate Do di Forlì raggiunge quota sette sulla Riviera romagnola per il tradizionale appuntamento di fine estate, una delle ultime opportunità estive per praticanti ed accompagnatori di tutte le età per affondare ancora una volta i piedi nella sabbia praticando insieme un po’ di sano karate. La due-giorni è iniziata sabato e si è conclusa domenica con oltre 50 partecipanti provenienti dalla Romagna ma anche dalle limitrofe Emilia e Toscana, giunti fin qui per condividere la propria voglia di praticare e godere di un buon weekend di sole e mare. “Cresciamo ogni anno in numeri e passione e questo ci rende molto felici - sostiene il presidente Stefano Caporrella -. Trovare così tanti praticanti appassionati che hanno voglia di mettersi in gioco e di sperimentare modi diversi di praticare è un ottimo risultato”.

“Del rapporto con l’altro - continua il karateka - abbiamo ormai fatto un punto di studio approfondito sul quale invitiamo costantemente a riflettere tutti i nostri allievi ed occasioni come queste sono un’opportunità unica”. In questo modo i praticanti non vedono più avversari da colpire o sconfiggere ma compagni di pratica con i quali crescere ed imparare, in un confronto continuo che ha il sapore dell’unicità. Il Maestro Andrea Severi anche quest’anno hanno sviluppato la pratica fin dalle prime fasi di riscaldamento con lo scopo di cercare e ricercare quelle sensazioni profonde che forse solo il contatto col nostro dohai (compagno di pratica) può permetterci di raggiungere.

La manifestazione, ospitata dall’Eurocamp di Cesenatico, è stata come sempre aperta al pubblico che ha potuto osservare gratuitamente e con un po’ di curiosità i praticanti. Doveroso è anche ricordare lo staff dei soci BKD che da ormai diversi anni si occupa con cuore, serietà e precisione di organizzare questo ed altri eventi per adulti e bambini, guidati e coordinati dal Maestro Paolo Asirelli. Appuntamento all’anno prossimo quando si svolgerà l’ottava edizione dello Stage Heiho.