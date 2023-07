Unieuro 2.015, ufficiale Davide Pascolo. “Portiamo a Forlì un giocatore di grande esperienza”

La Pallacanestro Forlì 2.015 ufficializza Davide Pascolo. Ala grande di 202 centimetri, nato a Udine il 14 dicembre 1990, inizia il suo percorso nel settore giovanile a Udine, per poi trasferirsi all’Aquila Basket Trento, società dove è protagonista dal 2011 al 2016 e in cui compie una vera e propria cavalcata dalla serie B alla promozione in serie A. Conclude la sua prima stagione in serie A con 11,7 punti e 7,2 rimbalzi a partita, contribuendo alla conquista dei play-off. Davide si trasferisce poi all’Olimpia Milano dalla stagione 2016 alla stagione 2018, dove arricchisce il suo palmarès vincendo uno scudetto, una coppa Italia e due supercoppe, e dove disputa anche partite di Eurolega. Ritorna poi a Trento dove disputa altre tre stagioni importanti dal 2018 al 2021, per poi trasferirsi in serie A2 indossando la maglia dell’Assigeco Piacenza. Nel corso della sua carriera ha sempre fatto registrare cifre importanti, ma il suo apporto è sempre andato oltre ai semplici numeri. Con l’Italia ha svolto la trafila delle nazionali giovanili partecipando al Fiba Eurobasket U20, mentre con la nazionale maggiore vanta 40 presenze.

Ora arriva a Forlì per iniziare una nuova avventura della sua carriera.

“Sono contento e carico per questa nuova avventura in una piazza calda e storica come Forlì - afferma Pascolo -. Cercherò di inserirmi al meglio e di portare le mie qualità al servizio di un gruppo unito che ha già fatto molto bene”. “Portiamo a Forlì un giocatore di grande esperienza con oltre 40 presenze nella nazionale italiana, vincitore di coppe e scudetto e diverse promozioni, ma soprattutto una persona che è stata esempio di serietà e abnegazione in ogni società dove ha militato. “, le parole di Giancarlo Nicosanti, presidente della Pallacanestro 2.015.

“Davide rappresenta un acquisto di grande valore viste le sue qualità tecniche e la grande conoscenza del gioco che da sempre hanno contraddistinto il suo modo di stare in campo - il commento di coach Antimo Martino -. Il suo curriculum sportivo parla da solo ma oltre a questo i feedback delle sue esperienze passate ci confermano di aver inserito una persona leale con grande etica del lavoro, un eccellente compagno di squadra che porterà oltre alle sue qualità quell’esperienza che metterà a disposizione soprattutto dei compagni più giovani diventando un riferimento per tutti nello spogliatoio”.