Valentino Rossi torna al Galliano Park con Pecco Bagnaia e la VR46 Academy. E dopo il gas le tagliatelle al ragù

Dopo tanta fatica un meritato piatto di tagliatelle fatte in casa e rigorosamente al ragù. I ragazzi della Vr46 Academy sono tornati al Galliano Park per una sessione di allenamento in vista dei prossimi impegni nel Motomondiale. A guidare il gruppo c'era il nove volte campione del mondo Valentino Rossi, che in sella ad una Ohvale ha battagliato con i suoi "delfini" tra le difficili curve della pista che sorge tra Forlì e Forlimpopoli.

All'allenamento hanno partecipato tra gli altri il campione del mondo in carica della MotoGp in forza alla Ducati "Pecco" Bagnaia, i due portacolori del team Ducati Mooney VR46 Marco Bezzecchi (vincitore nel Gran Premio d'Argentina a Rio Hondo) e Luca Marini (secondo nel Gran Premio delle Americhe ad Austin), Andrea Migno e Celestino Vietti, quest'ultimi impegnati rispettivamente nel campionato Moto3 e Moto2, con Migno sul gradino più basso del podio in Argentina. I piloti, spiega Manuel Fabiano del Galliano Park, "hanno girato con le loro Ohvale, delle Minigp da 12 pollici, concentrandosi in una serie di long run, totalizzando numerosi giri". L'allenamento si è svolto giovedì scorso, all'indomani della pioggia battente caduta su tutta la Romagna.

La pista asciutta ha permesso a Valentino & co di completare il programma di lavoro. Rossi ha un certo feeling con il tracciato che sorge lungo la via Emilia. Nel 2019 Rossi la citò in mondo visione nel corso di una conferenza stampa di vigilia del Gran Premio delle Americhe, spiegando la tipologia di allenamento. Un tracciato, lungo 635 metri, che presenta sali e scendi, che conquista proprio tutti, dall'amatoriale al professionista. Tolto il casco, tutti a tavola, come documentato dallo stesso Rossi su Facebook: immancabile l'appuntamento con le tagliatelle al ragù della cucina del Galliano Park.