Vela, al trentesimo "Trofeo Campobasso" terzo posto per il forlivese Matteo Ravaioli

Terzo posto per il forlivese Matteo Ravaioli, portacolori del Cervia Yacht Club, alla trentesima edizione del Trofeo Marcello Campobasso, regata internazionale organizzata dal Circolo Savoia che quest’anno ha visto ai nastri di partenza duecento giovani skipper di tutto il mondo. Le prove si sono disputate tra giovedì e venerdì scorso nelle acque del golfo di Napoli, che ha offerto il meglio di sé mettendo a dura prova i velisti, tutti di età compresa tra i 9 e i 15 anni. La vittoria è andata a Pietro Lucchesi, velista classe 2011, tesserato per la Lega Navale Italiana di Ostia, precedendo in classifica generale il turco Mehmet Erkut Budak.