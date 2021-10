Vela, classe 29er: Giacomo Gatta e Vittoria Sampieri sfiorano il podio a Bari

Si è svolta a Bari la quarta regata nazionale valida per la classifica generale della classe 29er. Articolata su 3 giorni di gare, una volta di più, come spesso accaduto quest'anno, la competizione si è giocata sui nervi, in attesa di un vento che stentava a levarsi con decisione ed un meteo minaccioso di burrasca, tanto che il secondo giorno non si è potuto regatare. Ancora un ottimo risultato per i romagnoli Giacomo Gatta e Vittoria Sampieri, del Circolo Nautico del Savio, a consolidare un finale di stagione in crescendo. Purtroppo, dopo la chiusura del primo giorno di regate al secondo posto, non sono riusciti per 1 punto a guadagnare un podio più che meritato per l'impegno e la dedizione profusi durante l'anno, chiudendo al 4 0 posto. Subito dietro, quinti, l'equipaggio Pezzilli (CVR)-Torroni (CNS). Prossimo appuntamento a Riva del Garda per il Campionato Europeo di classe, in programma dal 23 al 27 ottobre, dove si confronteranno con i migliori equipaggi continentali.