vela / classe 420/ giacomo guardigli e lorenzo ricci trionfano sul lago di garda

Giacomo Guardigli e Lorenzo Ricci sono i re del Garda. Dopo 10 combattutissime prove, in condizioni variabili e difficili gli atleti del Circolo Nautico Cesenatico hanno vinto la II Coppa Italia 2024 riservata alla classe 420, disputatasi presso il Circolo Vela Arco e valevole per la qualificazione ai prossimi Campionati Europei di Portoroz, in Slovenia. Come spesso accade quando si regata nell’Alto Garda, alla flotta italiana si sono aggiunti i migliori interpreti della categoria di Germania, Svizzera e Slovenia. Avversari tosti che i nostri ragazzi avevano già affrontato ai Campionati Mondiali ed Europei. In particolare erano molto quotati i tedeschi Wehrle – Meichle, astri nascenti della vela teutonica e gli svizzeri Lofterod – Berther.

Ben 113 gli equipaggi al via, 10 le prove distribuite sulle 4 giornate di regata, da sabato 27 a martedì 30 aprile. Irresistibile la progressione dei romagnoli allenati da coach Gianluca Marzocchi: decimi al termine del Day1, caratterizzato da vento debole, settimi il secondo, secondi il terzo giorno, fino al trionfo dopo l’ultima e decisiva giornata. Al secondo posto, distanziati di 7 punti si sono piazzati proprio gli svizzeri Lofterod – Berther, mentre sul terzo gradino del podio troviamo gli sloveni Kovacic – Gerzelj. Con questo importante successo Guardigli-Ricci salgono al secondo posto provvisorio della Ranking list nazionale: i primi undici della classifica faranno parte della rappresentativa nazionale agli europei in Slovenia.

Per i due studenti liceali, forlivese Giacomo, il timoniere, riminese il prodiere Lorenzo, è un grande successo che fa seguito a due qualificazioni ai mondiali e al secondo posto ottenuto a dicembre scorso alla regata internazionale di Imperia, evento molto importante nel calendario continentale. Le qualificazioni agli europei si chiuderanno a fine mese con la terza tappa, ad Ancona dal 23 al 26 maggio.