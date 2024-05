Vela, classe 420: la coppia Guardigli-Ricci si qualifica ai Campionati Europei Assoluti

Il forlivese Giacomo Guardigli in coppia con il riminese Lorenzo Ricci, al termine di un lungo percorso di selezione, ha conquistato la qualificazione ai prossimi Campionati Europei Assoluti nella classe 420. Ben 32 le prove totali disputate nelle tre tappe di qualificazione, divise equamente tra sud a Crotone, nord ad Arco sul Garda e centro ad Ancona. Dodici giorni complessivi di regata per comporre la classifica generale nazionale e decretare i convocati a vestire la maglia azzurra ai prossimi Europei che si disputeranno a Portoroz in Slovenia dal 1 al 9 luglio prossimi. Giacomo e Lorenzo, vincitori della seconda tappa, sul lago di Garda, hanno chiuso con un ottimo 4° posto assoluto la graduatoria generale, staccando così uno degli undici biglietti per la Slovenia. Guardigli e Ricci hanno collezionato 14 piazzamenti nei primi 5 posti su 32 prove disputate: solo la tappa finale di Ancona li ha visti leggermente appannati, date le condizioni di vento leggero che mal si adattano alle loro caratteristiche tecniche.

E’ forlivese anche il giovane coach dell’equipaggio del Circolo Nautico Cesenatico, il ventiseienne Gianluca Marzocchi che nella stagione d’esordio come capo allenatore può già vantare un risultato di assoluto prestigio. Ora l’ultima regata prima dei campionati sarà la Coppa Uniqua, sempre ad Ancona il prossimo weekend, anche se l’impegno più importante delle prossime settimane per Giacomo Guardigli sarà sicuramente l’esame di maturità scientifica. Appuntamento a Portoroz, consapevoli che le condizioni di vento più frequenti della località istriana non sono le più gradite ai giovani romagnoli, dato che prevalgono le brezze leggere, anche se non sono poi rare le giornate di bora decisa. Il valore assoluto di Guardigli e Ricci consente in ogni caso di sperare quantomeno nella conquista della finale.