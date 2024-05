Vela, J/70 a Cala Galera: colpaccio della forlivese Sofia Giondi

Finale a sorpresa, ma non troppo, al Campionato Europeo J/70 di Cala Galera, con il titolo continentale che va a un equipaggio Corinthian, quello di Wanderlust della giovane armatrice forlicese e timoniera Sofia Giondi. Wanderlust si è piazzata al quarto posto della classifica Open, ma prima barca europea, dato che ai primi tre posti della classifica generale ci sono due barche americane e una brasiliana. In una classe come i J/70, con un Europeo dalle oltre 80 barche in acqua, forse non ci si aspettava la vittoria di un equipaggio Corinthian, ma classifiche alla mano il team di Sofia Giondi, di cui fanno parte Luca Tubaro, Matteo Morellina e Filippo Baldassari, è stato quello più costante in classifica in un evento dove i team più quotati hanno fatto grande fatica a trovare continuità di risultati. Basti pensare che il miglior risultato parziale di Wanderlust è stato un quarto posto, rimanendo però sempre in top 20 mentre team sulla carta più favoriti incappavano in regate "disastrose". Alle spalle di Wanderlust si piazzano gli inglesi di Jeepster di Max Clapp, altro equipaggio Corinthian, terzi gli spagnoli di Patakin dell'armatore Luis Albert.