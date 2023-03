Vela, ottimo avvio di stagione per Matteo Guardigli: podio all'Italia Cup di Ortona

Inizia bene la stagione del ventiduenne forlivese Matteo Guardigli che centra il podio in occasione della prima tappa dell' Italia Cup. Il circuito nazionale di regate dedicate alle classi Ilca, la nuova denominazione del Laser, la categoria velica più diffusa al mondo, è partito nella splendida cornice di Ortona, in Abruzzo all'ombra della Maiella, dove si è gareggiato dal 24 al 26 marzo scorso.

Ben 360 atleti provenienti da tutta Italia, si sono sfidati suddivisi nelle tre categorie della classe, la giovanile Ilca 4, l'llca 6 destinata agli Under 19 e valida come olimpica femminile e l'Ilca 7, la classe regina, olimpica maschile senza limiti di età Guardigli, atleta tesserato per il Circolo Velico Ravennate, gareggia proprio nella massima categoria, che annovera tra i suoi campioni del passato tanti grandi nomi della vela mondiale, come il neozelandese Russel Coutts o il britannico Ben Ainsle, protagonisti anche in coppa America, o il brasiliano Robert Scheidt, cinque volte medagliato ai giochi olimpici.

Il vento leggerissimo delle prime due giornate non ha consentito la disputa di nessuna prova e si temeva un mesto epilogo per il primo atto della stagione: finalmente domenica uno scirocco gagliardo si è steso sul campo di regata consentendo di regatare ben quattro prove. Si è imposto su tutti Domenico Lamante, giovanissimo talento pescarese, già in passato campione europeo Under 16. Al secondo posto si è piazzato il gardesano Tommaso Boccuni, che ha preceduto di un solo punto Guardigli, vincitore tra l'altro della seconda delle quattro prove disputate. Il circuito Italia Cup farà tappa a Formia, nel mese di maggio, per proseguire a Dervio, sul lago di Como e concludersi ad ottobre a Napoli.