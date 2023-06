Vela, prestigiosa top ten alla Kieler Woche per Giacomo Guardigli e Lorenzo Ricci

La Kieler Woche è una delle regate più importanti del calendario mondiale della vela sportiva: basta la data della prima edizione, disputata nel lontano 1882 per capire cosa rappresenti questo evento. A consacrare Kiel quale capitale della vela ci hanno pensato poi due edizioni delle Olimpiadi, che hanno avuto luogo in queste gelide acque al confine tra Germania e Danimarca nel 1936 e nel 1972. Non è un posto qualunque e soprattutto non è una regata qualunque, la Kieler Woche. Le condizioni meteo sono state però insolite per la località, con un pallido sole e venti medi e leggeri. Giacomo Guardigli e Lorenzo Ricci l’hanno conclusa al 9° posto in classifica, vincendo la terza delle sei prove disputate tra il 17 ed il 20 giugno.

E’ un grande risultato per un equipaggio che mai aveva bagnato la propria carena nelle acque del Baltico, un risultato incoraggiante in vista dei prossimi Campionati Europei che si disputeranno a Gdynia, in Polonia, dove ci si aspetta, tra l’altro venti un po’ più sostenuti, e graditi, rispetto alle condizioni trovate a Kiel. Resta una punta di rammarico perché dopo quattro delle sei prove i ragazzi del Circolo Velico Ravennate erano virtualmente sul terzo gradino del podio, prima che una squalifica per partenza anticipata ed una penalità in partenza nella prova successiva pregiudicassero il loro risultato finale.

La vittoria è andata ai padroni di casa Winter – Botsch, che si candidano seriamente ad un risultato sul podio ai prossimi campionati, europei ma anche mondiali. Tra gli equipaggi italiani in gara, solo i livornesi Cardi – Tognocchi hanno saputo fare meglio di Guardigli e Ricci, piazzandosi al quarto posto in classifica. Bravi anche i friulani Amoroso - Amoroso, 11° in classifica. Ora il prossimo appuntamento in programma è proprio l’Europeo, dal 3 al 10 luglio.