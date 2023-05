Vela, prestigioso risultato per la coppia Guardigli-Ricci: qualificati ai campionati mondiali ed europei

Dopo 18 combattutissime prove di selezione disputate tra Lerici, Formia e Campione del Garda il vento ha dato il suo responso: l’equipaggio composto dal forlivese Giacomo Guardigli e dal riminese Lorenzo Ricci farà parte della selezione nazionale ai prossimi Campionati Mondiali ed Europei della classe 420. Si partirà con il campionato continentale, in programma dal 3 al 10 luglio a Gdynia, in Polonia, per proseguire poi con la kermesse iridata, ad Alicante in Spagna dal 21 al 29 dello stesso mese.

I ragazzi romagnoli, atleti del Circolo Velico Ravennate, sono cresciuti molto sul piano tecnico ed agonistico, nel corso dell’ultimo anno: già lo scorso dicembre con un 4° posto assoluto erano stati il miglior equipaggio italiano alla International Winter Regatta di Imperia, poi nel corso delle regate di selezione concluse ieri con il 5° posto di Campione del Garda, si sono confermati tra i migliori, soprattutto in condizioni di vento medio forte. Guardigli e Ricci regatano assieme dal 2021 e hanno già centrato una qualificazione a mondiali ed europei nella categoria Under 17 alla prima stagione.

Quest’anno invece a 18 anni il forlivese e 17 il riminese esordiranno al mondiale Open, senza limiti d’età. Il 420 è barca molto tecnica, con due persone d’equipaggio, ed è propedeutica al 470, classe olimpica da svariati decenni. Il livello molto alto della classe impone un impegno molto duro per chi studia, visto che tra regate e allenamenti è normale trascorrere una sessantina di giornate all’anno lontano da casa. Tre allenamenti in mare a settimana per 12 mesi l’anno sono lo standard per i giovani velisti.

Giacomo e Lorenzo sono entrambi studenti del Liceo Scientifico e riescono, anche grazie alla collaborazione degli istituti, ad essere bravi studenti oltre che ottimi atleti. I prossimi appuntamenti dei ragazzi di coach Stefano Marchetti saranno la Coppa Uniqua a Viareggio e soprattutto la mitica Kieler Woche, in Germania sul Baltico, a metà giugno.