Vela Under 17, classe 420: Giacomo Guardigli e Lorenzo Ricci secondi solo ai campioni del mondo

L’Imperia Winter Regatta e la Carnival Race di Sanremo son le due grandi regate internazionali che si disputano in Italia dedicati alle classi 420 e 470. La collocazione sul calendario dell’evento imperiese, da sempre nei giorni prossimi alla festività dell’8 dicembre rende questa regata particolarmente dura, per le condizioni meteo che spesso il ponente ligure offre in questa stagione: vento forte e mare formato: proprio le condizioni preferite dal duo romagnolo composto dal forlivese Giacomo Guardigli e dal riminese Lorenzo Ricci che già nel 2022, alla prima partecipazione, centrarono un brillante quarto posto assoluto, migliore equipaggio italiano in classifica.

Quest’anno, in condizioni ancora più dure rispetto al 2022, con una flotta composta da 95 equipaggi provenienti da Italia, Francia, Spagna, Germania, Svizzera e Polonia, è arrivato un bellissimo podio, un secondo posto alle spalle dei genovesi Cindolo-Dogliotti, vincitori quest’anno ad Alicante del Campionato Mondiale Under 17. Al terzo posto si è classificato l’equipaggio tedesco Wehrle-Maichle. La regata è vissuta sul duello tra i romagnoli, in testa dopo quattro prove delle otto disputate, ed i genovesi, capaci di una serie impressionante nelle ultime regate: piazzando 2°, 2°, 1°, 1° si sono issati al primo posto della classifica finale. L’Imperia Winter Regatta chiude l’ottima stagione di Guardigli e Ricci, che da aprile in poi non sono più usciti dalla top ten di una regata nazionale, centrando la qualificazione a mondiali ed europei, oltre che un 8° assoluto al campionato italiano ed un 9° alla leggendaria Kieler Woche, sul mar Baltico.

Ora si volta pagina, dopo tre belle stagioni in forza al Circolo Velico Ravennate agli ordini di coach Stefano Marchetti, i giovani romagnoli regateranno nel 2024 con i colori del Circolo Nautico Cesenatico, allenati dal giovane tecnico forlivese Gianluca Marzocchi. Primo banco di prova per il nuovo team proprio la Carnival Race di Sanremo, apertura della stagione internazionale, ancora una volta al cospetto dei migliori equipaggi europei.