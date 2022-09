Velisti forlivesi protagonisti ai campionati italiani giovanili di Viareggio

Importante successo del Circolo Nautico del Savio che piazza due equipaggi sul podio dei campionati italiani giovanili in doppio disputati a Viareggio dal 7 al 10 settembre, che hanno visto in acqua ben 311 imbarcazioni suddivise nelle classi 420, 29er, RS Feva, Hobie Cat 16, Hobie Dragoon e Nacra 15. Le regate sono state fortemente condizionate dal maltempo che ne ha impedito completamente lo svolgimento nel terzo e conclusivo giorno. Sono state completate 6 gare nella classe Rs Feva e 3 nella 29er che hanno visto gli atleti romagnoli protagonisti in costante miglioramento.

Al terzo posto nella classe Rs Feva l’equipaggio composto da Ludovico Zambelli e Sofia Titolo, che si conferma in netta crescita, pronto al passaggio verso classi più impegnative. Terzo gradino del podio anche per Giacomo Gatta e Vittoria Sampieri, degno saluto alla classe 29er, e giusta ricompensa, a conclusione di un anno caratterizzato da risultati altalenanti, per qualche calo di concentrazione, che non rendeva giustizia al talento ed all’impegno profuso nella preparazione. Il successo è stato condiviso anche dal liceo scientifico di Forlì, dato che 3 degli atleti a medaglia lo frequentano in 3 diversi indirizzi: Gatta è iscritto al quadriennale, Sampieri allo sportivo, Titolo al tradizionale ed anche il più giovane, Zambelli, inizierà quest’anno lo stesso percorso.

Per entrambe le coppie, come detto, si prospettano cambiamenti ancora non perfettamente definiti, verso altre classi veliche, in singolo o in doppio, in cui potranno continuare ad esprimere la loro passione per lo sport velico. Non dimentichiamo i compagni di squadra, pronti a raccogliere il testimone nelle rispettive classi: Francesco Trucchi-Massimiliano Scalzulli, già vicecampioni mondiali 2021 nella Rs Feva, conquistano un ottimo 13° posto all’esordio in 29er, 20me,le ragazze Nina Ivaldi- Giada Babini del Cvr, completano la classifica Rs Feva gli equipaggi Alessandro Elia-Alessandro Mazza, 25esimi, Alessandro Casadei-Pietro Barduzzi, 32esimi.