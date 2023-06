Venti formazioni, quattrocento atleti in acqua: a Forlì i Campionati Nazionali Giovanili di Pallanuoto

La piscina comunale di Forlì ospita da venerdì pomeriggio i Campionati Nazionali Giovanili di Pallanuoto Uisp. Fino a domenica è previsto un calendario gare molto fitto; sono infatti 20 le formazioni partecipanti (circa 400 atleti presenti) suddivisi in 4 categorie: Under 14, Under 16, Under 18 e Under 20. Sono previste partite continuativamente dalle 15 del pomeriggio fino alle 19 di oggi e nelle giornate di sabato dalle 9 alle 19:30 di sabato e dalle 9 alle 16:30 di domenica, in entrambe le vasche interne dell’impianto. La manifestazione inizierà alle 14:30 a bordo della vasca interna principale (VG8) della piscina comunale di Forlì, con la presentazione delle squadre e la cerimonia di apertura.