Verde Azzurro entra nel vivo: 2mila i partecipanti sul territorio da tutta Italia

Anche quest’anno, per la sua 32esima edizione, si conferma una grande festa dello sport per tutti: parliamo di Verde Azzurro, la manifestazione nazionale organizzata da AiCS Associazione italiana Cultura Sport, uno dei principali Enti di promozione sportiva del Paese con oltre un milione di associati e 10mila circoli in tutta Italia.



Fino a domani, domenica 10 settembre, sono in programma tra Cesena, Cesenatico e Forlì (Fc) le finali dei Campionati Nazionali AiCS in diverse discipline, che hanno portato sul territorio circa 2mila partecipanti tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori, provenienti da tutta Italia.



Il programma vede lo svolgimento di centinaia di gare: in particolare, a Forlì presso l’impianto comunale “Carlo Gotti” è in programma la decima edizione del Memorial “Pietro Mennea” di Atletica leggera, con atleti di tutte le categorie in pista (Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores e Adulti, sia uomini che donne). A Cesenatico, allo stabilimento balneare “Villa Celeste” sono in corso invece le finali nazionali di Beach Tennis (categorie Maschile e Femminile). Infine Cesena, e nello specifico la Palestra Crossfit “Legione Savio”, sta ospitando il Campionato nazionale di Powerlifting, con competizioni di sollevamento pesi (Squat e Bench press) in diverse categorie. Tutte le gare sono aperte al pubblico.



Come sempre a Verde Azzurro, le competizioni sportive si affiancano a momenti dimostrativi e formativi, come nel caso del Karate, con percorsi di allenamento che mettono insieme ragazzi normodotati e con disabilità, motorie o psichiche; o del convegno sul rapporto tra sport e salute, promosso da Aned – Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto.





Verde Azzurro rientra nel calendario AiCS degli eventi sportivi #BeActive, dedicati alla Settimana europea dello sport, ed è organizzato dalla Direzione Nazionale AiCS Dipartimento Sport con la collaborazione del Comitato Regionale AiCS Emilia Romagna e dei Comitati Provinciali coinvolti. La manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del sostegno delle Istituzioni locali. Partner dell’iniziativa sono Allianz e Tir Group.Per informazioni: www.aics.it.