Vittorie e podi per le Lamborghini di Vincenzo Sospiri nel weekend di Misano

Misano ha ospitato nel weekend il primo round del Campionato Italiano Gran Turismo 2023. Nella Porsche Carrera Cup due settimi posti per il forlivese Matteo Malucelli. Nel Campionato Italiano Gran Turismo Gt Cup il team di Vincenzo Sospiri si è imposto con Gilles Stadsbader, con il suo compagno di squadra Ignazio Zanon quinto e ottavo. Il team di Vincenzo Sospiri Racing si è messo in evidenzia nel weekend anche con le coppie composte d Edoardo Liberati e Mattia Michelotto (secondi e quinti), Artem Petrov e Riccardo Cazzaniga (quinti e secondi) e Baptiste Moulin e Matteo Llarena (sesti e dodicesimi).

Le gare del sabato

Sono di Andrea Kimi Antonelli (Mercedes AMG GT3) e del belga Gilles Stadsbader le prime vittorie nelle due gare che hanno aperto al Misano World Circuit la 21^ edizione del Campionato Italiano Gran Turismo. In gara-1 GT3, il 16enne portacolori dell’Antonelli Motorsport ha preceduto Liberati-Michelotto (Lamborghini Huracan GT3 Evo-VSR) e Klingmann-Spengler (BMW M4 GT3-BMW Italia/Ceccato Racing Team), mentre nella prima gara della classe GT Cup il pilota del VSR ha concluso davanti a Di Giusto-Pera (Porsche 992 GT3 Cup-Ombra Racing) e Segù-Vebster (Lamborghini Huracan-DL Racing). I successi nelle altre categorizzazioni sono andati a Nurmi-Castro (Ferrari 488 GT3 Evo-AF Corse) nella GT3 PRO-AM, Fascicolo-Ciglia (Lamborghini Huracan GT3 Evo-Imperiale Racing) nella GT3 AM e Pastorelli-Pezzucchi (GT Cup AM)

GT3 - Pole, giro più veloce in gara e trionfo sotto alla bandiera a scacchi per l’enfant prodige dell’automobilismo italiano. Andrea Kimi Antonelli, un vero talento, ha dimostrato alla sua prima gara con una vettura gran turismo, quella gestita dal team di papà Marco, che nulla gli è più precluso, vincendo alla grande e con un vantaggio di oltre 23 secondi su Liberati-Michelotto.

E’ stata una gara in solitario per il 16enne bolognese che, confermandosi al comando sin dai primi metri, ha subito allungato sugli inseguitori nonostante i cinque secondi di handicap previsti dal regolamento per i piloti che corrono da soli. Per tutta la gara Andrea Kimi non ha avuto avversari e sotto alla bandiera a scacchi ha preceduto Liberati-Michelotto e i portacolori BMW Italia-Ceccato Racing Team, Klingmann-Spengler. L’equipaggio del VSR è riuscito a conquistare la seconda piazza a quattro giri dalla conclusione, dopo un contatto tra la Ferrari di D’Auria e la BMW M4 di Spengler. Il pilota belga, in terza posizione, dopo vari tentativi di sorpasso del portacolori BMW, osava un po’ troppo mandando in testa coda il suo avversario che perdeva una posizione a vantaggio di Michelotto. D’Auria, invece, scivolava quinto, ma con la penalizzazione di 25 secondi inflittagli dai commissari sportivi a fine gara, chiudeva assieme al suo coequipier Stuart White, in settima posizione.

A ridosso del podio concludevano la prima gara della stagione Nurmi-Castro (Ferrari 488 GT3 Evo-AF Corse), primi della PRO-AM, davanti a Petrov-Cazzaniga (Lamborghini Huracan GT3 Evo-VSR), Gnos-Greco (Honda NSX GT3 Evo-Nova Race), secondi in PRO-AM, White-D’Auria e Sandrucci-Kelstrup con la seconda Mercedes AMG dell’Antonelli Motorsport, terzi della PRO-AM.

Al nono posto si classificavano Gvazava-Denes (Lamborghini Huracan GT3 Evo-Imperiale Racing) davanti a De Luca-Tamburini (BMW M4 GT3-BMW Italia/Ceccato Racing Team) e Mazzola-Coluccio (Ferrari 488 GT3 Evo). L’equipaggio del Best Lap ha denunciato problemi ai freni dopo l’ottimo avvio di Mazzola, bravo a conquistare la quarta piazza al via, ma nel secondo stint Coluccio non è riuscito a difendere la posizione per l’inconveniente tecnico. La classifica della prima gara della stagione è completata da Moulin-Llarena (Lamborghini Huracan GT3 Evo-VSR), davanti a Fascicolo-Ciglia (Lamborghini Huracan GT3 Evo-Imperiale Racing), primi della GT3 AM, e Magnoni-Bodellini (Honda NSX GT3 Evo-Nova Race), secondi della GT3 AM.

GT Cup - La gara della classe riservata alle vetture in configurazione monomarca ha avuto lo stesso copione di quella GT3, con un unico protagonista, il belga Gilles Stadsbader che, scattato dalla pole, ha sempre occupato la prima posizione, concludendo davanti a Di Giusto-Pera. L’equipaggio di Ombra Racing ha chiuso a ridosso del portacolori del VSR, dopo un primo stint di Di Giusto in terza posizione e un finale incredibile del campione lucchese in grande rimonta, ma una penalizzazione di 10 secondi per track limit ha portato a oltre 11 secondi il loro distacco finale, chiudendo, comunque, davanti a Vebster-Segù. L’equipaggio del DL Racing, al volante della Lamborghini Huracan ST, ha disputato una ottima gara grazie ad un primo stint del pilota svedese, bravo ad agguantare al via la seconda piazza, ed un secondo stint di Segù che ha dovuto cedere solo ad un incontenibile Pera, chiudendo sul terzo gradino del podio.

Al quarto posto si sono classificati Matteo e Giacomo Pollini (Lamborghini Huracan ST-Giacomo Race), precedendo il primo degli equipaggi AM, i portacolori del Krypton Motorsport, Pastorelli-Pezzucchi, l’equipaggio del Double TT Racing, Colavita-Rugolo (Ferrari 488 Challenge) e Riva-Fabi (Lamborghini Huracan ST-DL Racing), secondi della AM. All’ottavo posto ha concluso Ignazio Zanon, terzo della AM con la Lamborghini Huracan ST del VSR, davanti alle due Ferrari Challenge Evo della Best Lap di Patrinicola-Demarchi, risaliti dalla 19^ posizione di partenza, e Nicoli-Scarpetta.

Da segnalare l’incredibile rimonta nel secondo stint di Vito Postiglione, in coppia con Pablo Biolghini (Porsche 992 GT3 Cup-Racevent) risalito dalla 24^ posizione fino alla 12^ finale alle spalle di Parisotto-Bacci (Ferrari 488 Challenge-SR&R). Sfortuna, invece, per Pisani-Zerbi, ritiratisi per la rottura del semiasse dopo un primo stint del pilota genovese che nel primo stint ha lottato per le prime cinque posizioni e Marzialetti-D’Aniello (Ferrari 488 Challenge-Best Lap) fermati nelle prime tornate di gara da un problema all’ABS.

Le gare della domenica

E’ dell’equipaggio composto dal sudafricano Stuart White e dallo Svizzero Jean Luc D’Auria (Ferrari 488 GT3 Evo) la vittoria in gara-2 della classe GT3 del primo round del Campionato Italiano Gran Turismo 2023. Sotto alla bandiera a scacchi i portacolori dell’AF Corse hanno preceduto Petrov-Cazzaniga (Lamborghini Huracan GT3 Evo-VSR) e Andrea Kimi Antonelli (Mercedes AMG GT3-Antonelli Motorsport). Nella gara della classe GT Cup il belga Gilles Stadsbader (Lamborghini Huracan ST-VSR) ha bissato il successo di gara-1 davanti a Di Giusto-Pera (Porsche 992 GT3 Cup-Ombra Racing) e Matteo e Giacomo Pollini (Lamborghini Huracan ST-Giacomo Race). Il successo nelle sottoclassi è andato a Sandrucci-Kelstrup (Mercedes AMG GT3-Antonelli Motorsport) nella GT3 PRO-AM, Fascicolo-Ciglia (Lamborghini Huracan GT3 Evo-Imperiale Racing) nella GT3 AM, e Ignazio Zanon (Lamborghini Huracan ST-VSR) nella GT Cup AM.

GT3 - Una vittoria meritata quella dei portacolori dell’AF Corse, costruita sin dalle prove ufficiali con la conquista della pole da parte di D’Auria. Il pilota svizzero ha condotto per quasi tutta la prima parte di gara e solo nel finale del suo stint ha dovuto cedere la leadership provvisoria ad Andrea Kimi Antonelli. Al rientro in pista dopo i cambi pilota, White, sfruttando gli handicap tempo degli avversari, si è ritrovato al comando della gara, ma è stato bravo a gestire un grintoso Petrov, subentrato a Cazzaniga, autore di un ottimo primo stint, e chiudere davanti all’equipaggio del VSR.

Il terzo posto, invece, si è deciso all’ultima curva, quando uno scatenato Andrea Kimi Antonelli ha soffiato a Klingmann (BMW M4 GT3) l’ultimo gradino del podio per appena 39 millesimi. Il pilota di BMW Italia-Ceccato Racing Team, subentrato a Spengler bravo nel suo stint a risalire dalla sesta alla terza piazza, non è riuscito a contenere il ritorno del 16enne pilota bolognese, scivolato dalla prima alla quinta posizione a causa dei 20 secondi di handicap tempo scontati al box per la vittoria in gara-1 (15 sec) e per la partecipazione da solo alle due gare (5 sec). Ma poco prima, un altro duello aveva caratterizzato la rimonta di Antonelli, quello per la quarta piazza con il belga Moulin, che ha registrato momenti di grande agonismo in pista con sorpassi e controsorpassi che hanno acceso ulteriormente le fasi finali.

Alle spalle dei portacolori BMW si è classificato il secondo equipaggio del VSR, Liberati-Michelotto, davanti ai compagni di squadra Moulin-Llarena e Sandrucci-Kelstrup (Mercedes AMG GT3-Antonelli Motorsport), primi della GT3 PRO-AM. Al secondo posto della sottoclasse hanno concluso Gvazava-Denes (Lamborghini Huracan GT3 Evo-Imperiale Racing), ottavi assoluti, precedendo Nurmi-Castro (Ferrari 488 GT3 Evo-AF Corse), terzi della GT3 PRO-AM, e Mazzola-Coluccio (Ferrari 488 GT3 Evo). L’equipaggio della Best Lap poteva ottenere ancora di più se non fossero continuati i problemi ai freni riscontrati in gara-1, tuttavia, dopo un primo stint di Coluccio nelle retrovie, Mazzola si superava nel suo stint agguantando la decima posizione assoluta e la quarta in PRO-AM, seguiti da Gnos-Greco (Honda NSX GT3 Evo-Nova Race) e De Luca-Tamburini (BMW M4 GT3-BMW Italia/Ceccato Racing Team).

La GT3 AM, invece, è andata a Fascicolo-Ciglia (Lamborghini Huracan GT3 Evo-Imperiale Racing), mentre Magnoni-Bodellini (Honda NSX GT3 Evo-Nova Race) davano forfait a sette giri dalla conclusione per la rottura di un semiasse.

GT Cup - Il week end di Misano ha avuto un dominatore assoluto, il belga Gilles Stadsbader, impostosi anche in gara-2, ma nella seconda frazione il portacolori del VSR ha avuto il suo bel da fare per confermarsi sul gradino più alto del podio. Le prime battute di gara sono state caratterizzate da una safety car resasi necessaria per un incidente che ha coinvolto Segù e Pastorelli, e al restart il poleman Pera si confermava al comando che manteneva fino al cambio pilota.

Nel secondo stint, però, una seconda safety car che ricompattava il gruppo vanificava il vantaggio di Di Giusto che, al restart, aveva il suo bel da fare per contenere Stadsbader, secondo dopo un bel sorpasso su Pollini. A sei giri dalla conclusione, Di Giusto, penalizzato da un problema allo sterzo, doveva cedere il comando al pilota belga, che andava a vincere davanti ai portacolori di Ombra Racing e ai cugini Giacomo e Matteo Pollini, terzi dopo il ritiro nelle ultime battute di gara di Patrinicola-Demarchi (Ferrari 488 Challenge Evo-Best Lap) a causa di una foratura.

Ai piedi del podio si sono classificati Colavita-Rugolo, al volante della Ferrari 488 Challenge Evo del Double TT Racing, precedendo Ignazio Zanon (Lamborghini Huracan ST-VSR), primo della GT Cup AM, a cui sono seguiti sul podio della sottoclasse AM, Menichini-Bontempelli (Ferrari 488 Challenge Evo-SR&R) e Ghezzi-Zanardini (Porsche 992 GT3 Cup-Autorlando). La top ten è completata da altri tre equipaggi AM, Nicoli-Scarpetta (Ferrari 488 Challenge Evo-Best Lap), Ettore Carminati (Lamborghini Huracan ST-CRM Motorsport) e Papi-Prandi (Porsche 991 GT3 Cup-Ebimotors).