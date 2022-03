Volley, importante collaborazione tra Libertas Forli e Olimpia Teodora Ravenna

Libertas Volley Forlì e Olimpia Teodora Ravenna insieme. Importante accordo di collaborazione quello sottoscritto dalle due società per la stagione corrente, riguardante la formazione under 18 partecipante al campionato d'eccellenza. Una collaborazione nata al fine di creare un team in grado di competere con altre "corazzate". Collaborazione che ha subito portato a buoni risultati, con la vittoria del primo girone, a discapito di Bologna e della rivale cittadina ravennate, il Torrione, con approdo diretto alla seconda fase. Allenata da coach Andy Delgado, le forlivesi chiamate a rafforzare il team Teodora sono la centrale Viola Giunchi, l'alzatrice Giuditta Gennai e la schiacciatrice Ikenna Favour Adora, atlete militanti anche nella formazione di serie C della Libertas Volley. Un percorso impegnativo ma importante per le ragazze, con gli ottimi risultati ottenuti a compensare i sacrifici e il lavoro in palestra.