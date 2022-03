Volley, la Claus Libertas sconfitta dalla capolista Rimini

Il risultato non lascia spazio all’immaginazione: la capolista con una prova neppure stratosferica fa un sol boccone della Claus. Claus Libertas volley Forlì – Projet system Rimini volley finisce 0 – 3 (16-25; 14-25; 18-25). All’inizio del primo set, a sorpresa, la Claus balza avanti 5 a 0, la coach di Rimini, Chiara Gambuti, chiede time out e al rientro in campo cambia la storia senza più possibilità di appello per le ragazze di Bazzocchi. E’ stata una settimana dura in quanto quasi la metà della squadra è stata colpita da attacchi influenzali che hanno impedito lo svolgimento normale degli allenamenti, per cui, nonostante alcune si siano presentate in campo seppur “malandate”, si è notato subito i problemi fisici della squadra. Ad onore di cronaca, per supplire alle 3 ragazze ancora assenti, è stata inserita in elenco Zattini Emilia in prestito dalla U18 territoriale allenata da William Labarile. Sabato è prevista un’altra dura battaglia con Riccione in trasferta.