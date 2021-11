Weekend da protagonista per Samuele Marchetti nella gara di Coppa Italia Aci-Karting

Ottimo secondo posto, domenica scorsa, per Samuele Marchetti nella gara di Coppa Italia Aci-Karting, categoria Kzn Junior, che si è disputata sulla pista di Arce, nel Lazio. Il portacolori del Racing Team le Fonti, che partiva dalla poleposition affiancato da Roberto Taglienti, è scattato molto bene dalla griglia e ha preso la testa della gara che ha tenuto per tre giri per poi cederla a Taglienti. Il pilota forlivese si è poi dovuto impegnare per tenere dietro Delvecchio che al dodicesimo giro ha tentato un sorpasso impossibile urtando Marchetti.

Quest'ultimo, nonostante il sobbalzo del suo Maranello Kart, è riuscito a rimanere in pista e a non cedere la posizione. Ma inevitabilmente la bagarre ha permesso a Tagliendi di allungare. Il giovane pilota forlivese ha tagliato il traguardo al secondo posto a tre secondi e sette dal vincitore, distanziando Menegatti terzo di tre secondi e quattro. Un weekend da protagonista per Samuele Marchetti, che sabato si era aggiudicato la vittoria nella prefinale.