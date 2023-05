Nuoto, il ponte del primo maggio regala tanti podi al Rari Nantes Romagna. E Giovanni Samorì conferma il suo talento

Grandi successi e tanti podi nel lungo ponte del primo maggio per i giovani atleti del nuoto di Rari Nantes Romagna. A San Marino, al meeting nazionale “Squalo Blu”, svoltosi dal 28 al 30 aprile, ha gareggiato Giovanni Samorì (2008), selezionato dalla squadra rappresentativa regionale della Fin-Emilia Romagna (convocato in virtù del 9° posto conquistato ai campionati italiani di Riccione); a San Marino, Giovanni si è confrontato con nuotatori più grandi di lui in età, ottenendo ottimi risultati sui 200 farfalla (12° posto) e sui 100 farfalla (6° posto), con tempi vicinissimi al propri migliori personali. Sui 50 farfalla invece, ha migliorato nettamente il proprio personale, nuotando in 26"89, vincendo così la medaglia di bronzo.

Domenica invece gli atleti della categoria ragazzi, junior e assoluti hanno preso parte, a Ravenna, al Trofeo Endas “Sauro Camprini”, ottenendo uno splendido secondo posto come società partecipante, dietro solo a Rinascita Team Romagna. Splendide sono state le prestazioni di Riccardo Ravaioli (2006) che, nei 100 farfalla, col tempo di 57" 33, ha sfiorato il limite per la partecipazione ai nazionali di Roma, conquistando l’argento, dopo aver vinto un primo argento nei 100 stile libero; ed infine si è pure piazzato terzo nella difficile gara ad eliminazione dell’australiana.

Ottimi, a Ravenna, anche i risultati di Mattia Godoli (2007), che ha vinto i 100 rana con il tempo di 1'12"1 (suo “personal best”), di Gatta Diego (2008), arrivato primo nei 100 farfalla col tempo di 1'01"8 (personal best), di Andrea Caggia (2005), primo nei 200 misti e secondo nei 100 rana; poi di Giusy Belperio (2008), seconda nei 200 stile libero, sia nella gara con i coetanei che nella stessa gara con i 2006, dove Sofia Ravaioli (2006) invece è arrivata terza. Buoni risultati anche per Andrea Urbini (2008), che ha vinto i 100 dorso, e per Thomas Lazzarini (2009), che ha vinto i 100 rana e, a sorpresa, per Simone Saponi (2009), che ha conquistato un argento nei 100 sl e un bronzo nei 50 stile libero.

Infine lunedì a Forlì si è svolto il 39° Trofeo del Primo Maggio, organizzato dalla stessa società Rari Nantes Romagna in collaborazione con Uisp, riservato alle categorie esordienti c - b - a. Erano presenti 15 società provenienti anche da fuori regione. Rari Nantes ha stravinto, davanti anche alla competitiva Rinascita Team Romagna. Innumerevoli sono stati i podi conquistati dai giovanissimi atleti della società forlivese; si segnalano qui solo alcuni primi posti: Anna Firinu (2011), prima nei 100 stile libero col tempo di 1'07; Anna si è poi aggiudicata anche il premio per la migliore prestazione tecnica; nello stile libero hanno vinto anche Martino Bondua (2012), Alexia Miron (2012) e Carlo Cordara (2010); nella rana invece, sono arrivati primi Margherita Cimatti (2014), Beatrice Castagnoli (2012) e Alessandro Renzi (2010); nel dorso, Beatrice Muccioli(2011), Mario Ilie (2011) e Sofia Camillini (2013); nella farfalla, Elia D’Angela (2010) e Martina Prati (2012); nei misti, Riccardo Versare (2013) e Tommaso Gatta (2012).

I nuotatori che hanno gareggiato a Ravenna