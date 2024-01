Winter Edition di ginnastica ritmica, tre argenti e due bronzi per le ginnaste della Gymnica 96

Si è conclusa la “Winter Edition", grande manifestazione della Ginnastica Ritmica che ha accolto ginnaste, allenatori e famiglie per le finali nazionali dei Campionati individuali del settore Silver della Federazione Ginnastica d'Italia. Luci natalizie e profumo di festa hanno fatto da cornice, all’evento, che si è svolto a Rimini e che ha visto tra le protagoniste le ginnaste della Gymnica 96 Forlì.

Nella prima giornata sono scese in pedana le individualiste del livello LE, categoria che prevede l’esecuzione di tre esercizi con i vari attrezzi e che ha un programma difficile ed esigente. Tre sono i titoli di vice Campionessa italiana conquistati dalla società: Sofia Aldini, allieva di prima fascia, è la prima a difendere i colori della società ottenendo un argento con l'esercizio con il cerchio. Stessa medaglia per la compagna Virginia Colombo, allieva di seconda fascia, nella specialità clavette, e anche per Ginevra Rrushi che sulla scia iniziata dalle compagne centra anche lei la seconda posizione sul podio nella specialità cerchio.

La giornata si conclude con Anita Casadei, junior di seconda fascia, che presenta esercizi nuovi, particolari nella composizione e molto coinvolgenti e che le vale il bronzo italiano e la fa salire sul terzo gradino del podio. Nei giorni successivi sono state impegnate le ginnaste Arianna Magalotti, Carolina Lotti, Anna Bravaccini che si sono tutte ben comportate e hanno terminato la loro gara nella parte della classifica tra le migliori dieci delle rispettive categorie. Valeria Zagoret, allieva di seconda fascia, replica il risultato ottenuto anche lo scorso anno e porta a casa un'altra bella medaglia di bronzo nella specialità corpo libero e conclude in bellezza la kermesse riminese per la società forlivese. Le ginnaste sono seguite dalle allenatrici Rosy Margiotta, Greta Cataldi e Caterina Girelli della A.S.D. Gymnica96.