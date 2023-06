World Triathlon Cup Para, splendido argento per Manuel Lama

Altro podio internazionale per Manuel Lama, portacolori del Cesena Triathlon. Nella World Triathlon Cup Para, che si è disputata a Besancon, in Francia, ha colto una bellissima medaglia d’argento con la guida Alessandro Degasperi, atleta della Doloteam Predazzo. "Dopo aver concluso al quarto posto la prova di nuoto, abbiamo attaccato fin da subito in bici, scavalcando i concorrenti spagnoli e portandoci terza posizione", racconta Lama. Nel mirino è poi finita la squadra francese. "L'abbiamo raggiunta prima dell’ultima salita, riuscendo quindi a staccarli. Da quel momento abbiamo cercato con tutte le forze di incrementare il vantaggio. Nell’ultima frazione di corsa i francesi si sono riportati sotto ma è stato proprio li che con determinazione e resilienza siamo riusciti a mantenere la posizione fino alla finish line". La gara è stata vinta dal franceseThibaut Rigaudeau, mentre al terzo posto ha chiuso l'altro transalpino Paul Lloveras. Lama ringrazia la Federazione Italiana Triathlon, il coach Luca Facchinetti per gli allenamenti quotidiani, Forlì Nuoto e Todotri per il supporto tecnico.