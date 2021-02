Anche a Forlì il calcio femminile è in forte crescita: "Lo sport è dei bimbi e non ha identità di genere"

Anche il Futball Cava Ronco ha diverse strutture in città sulle quali sta investendo (alla Cava, al Ronco, al Quattro) per renderle adatte ad accogliere un numero sempre maggiori di bambine e bambini

Il calcio femminile è in forte crescita: il grande numero di bambine che si iscrivono da due anni a questa parte alle Scuole Calcio è un dato importante che contribuisce a sfatare il mito che il calcio sia uno sport per bambini. Anche il Futball Cava Ronco ha diverse strutture in città sulle quali sta investendo (alla Cava, al Ronco, al Quattro) per renderle adatte ad accogliere un numero sempre maggiori di bambine e bambini.

"Nei nostri campi a Forlì abbiamo già diverse bambine che stanno giocando a calcio, molte talentuose - spiegano dalla società -. Dall'inizio della stagione stiamo lavorando per rendere l'esperienza del calcio femminile ancora più divertente per le bambine appassionate di calcio e abbiamo già individuato per la nuova stagione 2021-2022 in una delle nostre bravissime allenatrici, la responsabile che seguirà il Settore Calcio Femminile di Futball Cava Ronco".

Ma non è l'unica novità: "a marzo partiremo con un'altra iniziativa dedicata alle bambine della nostra Scuola Calcio di Forlì, ma anche a tutte quelle che non sono iscritte e che vorranno iniziare a provare l'esperienza di giocare a calcio per iscriversi consapevolmente all'inizio della prossima stagione".