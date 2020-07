Ancora Quartararo, pole a Jerez. Dovizioso solo 14°. Marquez si arrende al dolore

Fabio Quartararo si conferma l'uomo da battere. Valentino Rossi mostra segnali di ripresa. Andrea Dovizioso in sorprendente difficoltà. Marc Marquez lotta contro il dolore, ma è costretto alla resa. Si può sintetizzare così il sabato di Jerez, dove domenica andrà in scena il Gran Premio d'Andalusia, seconda prova del mondiale MotoGp. Come sabato scorso, Quartararo si è preso la pole position col tempo di 1'37"007, 95 millesimi più rapido di Maverick Vinales.

Non c'è Dovizioso a tener alto il nome della Ducati nel Q2, ma bensì "Pecco" Bagnaia con la Desmosedici GP20 del team Pramac, bravissimo a completare la prima fila. Acuto di Rossi, che si prende la seconda fila a 335 millesimi dal leader del campionato davanti alla Ktm di Miguel Oliveira e alla Yamaha Petronas di Franco Morbidelli. Non è andato oltre la settima piazza Jack Miller con l'altra Ducati Pramac, nel 2021 ufficiale, mentre si annuncia una domenica tutta in salita per Dovizioso, che scatterà dalla 14esima posizione (solo undicesimo il compagno di squadra Danilo Petrucci).

Marc Marquez ha provato a stringere i denti e sconfiggere il dolore al braccio destro operato appena martedì scorso per la frattura dell'omero subìta nell'incidente di domenica scorsa, ma il 93 si è dovuto arrendere. In pista nelle libere, dopo un giro di qualifica ha preferito parcheggiare la sua moto ai box. E' la prima volta dal 2013 che lo spagnolo non sarà al via: fino a questo weekend aveva preso infatti parte a tutte le 128 gare della classe regina.