Non solo due ruote: Andrea Dovizioso protagonista a Imola con l'Alphatauri

Non solo due ruote. Si sa che Andrea Dovizioso è un grande appassionato di automobilismo. E lo dimostra l'esperienza nel 2019 a Misano nel campionato Dtm, concluso al 12esimo e 15esimo posto. Prima della tre giorni in Andalusia in sella all'Aprilia, che ritroverà prossimamente con in un altro test al Mugello, il forlivese è stato protagonista di uno shooting fotografico a Imola al fianco di una monoposto di Formula Uno, l'Alphatauri di Faenza. Dovizioso e Alphatauri sono infatti uniti dal brand Red Bull.

Giovedì, vigilia delle prime prove del Gran Premio dell'Emilia Romagna e del Made in Italy, il team manfredo ha pubblicato un tweet video, con una frase ironica annessa: "Qualcuno è stato nella nostra macchina". Non si vede il volto del pilota, nascosto sotto il casco, ma l'account ufficiale della MotoGp ha risposto definendo quel pilota "tremendamente familiare". Casco identico a quello utilizzato durante i recenti test a Jerez, sponsor ben in vista sulla visiera: questi gli indizi che hanno portato i più attenti a ricondurre il pilota a Dovizioso. Presto si scoprirà in quale iniziativa l'ex iridato della 125cc è stato protagonista.