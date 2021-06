MotoGp, Dovizioso in pista a Misano con l'Aprilia: tifosi in tribuna per vedere da vicino il forlivese

Tanta voglia di riprendere il discorso interrotto dal maltempo al Mugello. Andrea Dovizioso è stato tra i primi a scendere in pista nella prima delle due giornate di test riservati ai collaudatori della MotoGp al Misano World Circuit. Grazie alla disponibilità dei team (oltre all'Aprilia in pista anche Honda, Ktm, Ducati e Suzuki), l'autodromo ha aperto gratuitamente l’ingresso al pubblico in Tribuna C, con una capienza di 500 spettatori nel rispetto delle norme anti covid.

Complice la bella e calda giornata di sole, il forlivese ha inanellato parecchi chilometri, fornendo indicazioni utili alla squadra anche in vista del round del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in programma dal 17 al 19 settembre. Ma i test serviranno all'ex iridato della 125 e tre volte vicecampione del mondo della top class della Ducati a capire cosa vorrà fare nella prossima stagione. Se tornare a competere in MotoGp oppure proseguire nell'avventura col moto-cross che tanto lo sta divertendo.

Foto di Marzio Bondi