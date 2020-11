Andrea Dovizioso tra mal di testa e bruciore degli occhi: farà il tampone

Mal di testa e bruciore degli occhi. Andrea Dovizioso domenica è sceso in pista non al top delle condizioni fisiche e questo giustifica l'ottavo posto nel Gran Premio d'Europa a Valencia. Ma al di là del piazzamento c'è preoccupazione che il portacolori della Ducati possa aver contratto il covid. Lunedì si sottoporrà al tampone. "Spero si tratti di un'influenza "tradizionale" - ha dichiarato il forlivese nel post gara -. Vediamo che succede". Un lieve malessere già lo aveva accusato tra venerdì e sabato. Ma domenica, ha raccontato l'ex iridato della 125cc, "la situazione è peggiorata mezz'ora prima della gara".

Reduce dal covid-19 è invece Valentino Rossi, tornato in pista sabato per poi ritirarsi domenica per un problema sulla sua Yamaha. Il "Dottore" ha raccontato così la sua esperienza: "Ad un certo punto ho avuto anche paura, perché ho saputo che alcune persone il Covid è durato anche 50 giorni e temevo di non poter correre nemmeno qui. Fortunatamente sono sempre stato bene fisicamente, ho avuto la febbre per alcuni giorni, ma non ho perso il gusto e l'olfatto e non ho avuto problemi respiratori". Nei primi giorni il nove volte campione del mondo ha accusato anche dei mal di testa: "I primi giorni non sono belli. Ho perso peso perché per qualche settimana non ho fatto nulla, un riposo assoluto".