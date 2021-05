Andrea Dovizioso uomo Aprilia. Allenamento con Lorenzo Savadori al Galliano Park

Andrea Dovizioso uomo Aprilia. Il forlivese, dopo aver ufficializzato con la casa di Noale la collaborazione durante l’arco della stagione 2021 con una serie di test, venerdì è stato impegnato in una giornata di allenamento al Galliano Park, tra Forlì e Forlimpopoli lungo la via Emilia, in compagnia di Lorenzo Savadori. I due sono legati da una bella amicizia. Entrambi sono scesi in pista in sella all'Aprilia Sport Production 250.

Dovizioso, nel ruolo di collaudatore, ritroverà l'Aprilia MotoGp in una sessione di collaudati programmata per il 23 e il 24 giugno a Misano. "Credo che questo sia un vantaggio per entrambi, per me per continuare ad allenarmi in sella ad una MotoGp in previsione di un eventuale ritorno nel 2022 e per Aprilia per ricevere informazioni che ritengono interessanti", le parole rilasciate dal forlivese attraverso una nota ufficiale.