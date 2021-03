Andrea Schiumarini al via del Campionato Italiano Cross Country: primo appuntamento a Pordenone

Calendario sportivo sui tracciati italiani per Andrea Schiumarini che per il 2021 ha scelto di mettere in programma gli appuntamenti del Campionato Italiano Cross Country Rally e che partirà con il primo appuntamento questo weekend a Pordenone con Italian Baja International. "Lo scorso anno sono tornato a gareggiare in Italia - dichiara Schiumarini - ed il calendario del Campionato Italiano Cross Country mi è sembrato molto interessante per il mio programma". Schiumarini, navigato per questo appuntamento dal toscano Stefano Sinibaldi, sarà infatti alla guida del Mitsubishi Pajero Wrc+, preparato RTeam, e con il quale ha già affrontato la Dakar 2020 e la Baja Russia Northern Forest nel febbraio.

"Sarà un anno di preparazione - spiega Schiumarini -. Dopo l’esperienza della Russia, dove ho provato per la prima volta una gara sulla neve ed il ghiaccio, tornerò a concentrarmi su terreni più vicini al mio obiettivo: la Dakar 2022". Con RTeam, infatti, il pilota forlivese seguirà un intenso programma di migliorie del veicolo che gara dopo gara porterà ad un assetto ideale per i terreni dakariani, che affronterà insieme a Sinibaldi.

"La volontà del team - conclude Schiumarini - è quella di testare il Pajero Wrc+ e l’appuntamento dell’Italian Baja è perfetto, avendo tre prove speciali uguali che affronteremo con tre set up differenti. Cercheremo, ovviamente, di dare il massimo in gara per avere una risposta al lavoro fatto e anche perché è proprio in questo momento, dove la macchina è maggiormente stressata, che si possono comprendere le criticità sulle quali intervenire. Per quanto riguarda il tracciato, da quello che abbiamo visto in presentazione, sarà molto veloce e anche se non è esattamente il terreno ideale per noi, sono sicuro che sarà divertente ed interessante. Finalmente abbiamo in Italia un Campionato Italiano ben strutturato che ha riportato tanti piloti in gara".

Il Campionato Italiano Cross Country quindi si aprirà dal 19 al 21 marzo a Pordenone con l’Italin Baja International, organizzata dal Fuoristrada Club 4x4 Pordenone. Nella giornata di venerdì verranno effettuate le verifiche e sabato la partenza su un percorso di 30,25 chilometri da ripetersi per tre volte. Un parterre di grandi piloti, non solo italiani, ed un terreno sterrato e compatto con molti rettilinei veloci saranno i presupposti per un grande spettacolo.