Arbitri, nuovo presidente per la sezione Aia di Forlì: è Donato Leo

Nuove presidente per l'Associazione Italiana Arbitri di Forlì. Si tratta di Donato Leo, arbitro dal marzo 1993 e transitato nel ruolo di osservatore nel 2008. Ha iniziato sin da subito a collaborare in Sezione ricoprendo vari ruoli. Negli ultimi sette anni è stato organo tecnico e designatore degli arbitri di Settore Giovanile. Nella vita privata è responsabile amministrativo in un’azienda del settore privato. Succede a Giovanni Calzolari, che ha concluso i sette anni di mandato. L'assemblea ordinaria ed elettiva della sezione mercuriale si è svolta per la prima volta in modalità telematica alla presenza del presidente regionale, Paolo Creta, del vice presidente Andrea Bonavita, del segretario Daniele Zagnoli, e di Marika Tumedei e Massimo Zampieri.

Dopo i saluti del vicepresidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna, Fabio Casadei, Calzolari ha esposto ai partecipanti la relazione tecnica, associativa e finanziaria, per poi salutare i suoi ragazzi e ringraziare gli associati "per la splendida esperienza che ha vissuto". Non sono mancati momenti di commozione quando è stata ricordata la recente scomparsa di Mauro Greggi, già presidente della Sezione e punto di riferimento per tantissimi associati. La parola poi è passata al presidente del Collegio dei Revisori Sezionali, Filippo Cortesi per esporre la relazione sull’attività svolta dal Collegio. Le relazioni sono state approvate con il 95% dei voti favorevoli e con il 5% di astenuti.

Visibilmente emozionato, ha preso la parola Leo, unico candidato alla presidenza, il quale, ha posto l’accento sulle parole passione e divertimento, "che devono essere sempre alla base dell’attività arbitrale". "Siccome non ci sono bacchette o formule magiche per svolgere al meglio questo ruolo", Leo ha detto che cercherà "di mettere in atto gli insegnamenti" che ha tratto dalla collaborazione con i vari presidenti sezionali a partire dal compianto Greggi, per giungere a Calzolari. Leo è stato eletto presidente di Sezione con il 92% dei voti e 8% di astenuti. Inoltre le votazioni hanno portato alla conferma diCortesi e Andrea Pieratti, nel ruolo di componente del Collegio dei Revisori.