Assoluti di atletica a Rovereto, Francesco Amici in gara insieme ai campioni internazionali

Venerdì a Rovereto prendono il via i Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, che quest'anno rappresenta una tappa fondamentale di avvicinamento alle ormai prossime Olimpiadi di Tokio. Sono poco più di un migliaio gli atleti suddivisi per sesso e specialità, provenienti da tutto il territorio nazionale, che si contenderanno l'ambito titolo di campione italiano assoluto 2021. La partecipazione non è libera, ma è condizionata dal raggiungimento del così detto "minimo" che gli atleti devono avere acquisito durante la stagione corrente.

Minimi talvolta proibitivi che mettono a dura prova le capacità degli atleti, ma che consentono di organizzare le competizioni con un massimo di 15/20 atleti gara. Il programma di gare si svolgerà in 3 giornate e vedrà alla partenza atleti di fama internazionale come i saltatori Tamberi e Japichino, i velocisti Jacobs e Tortu e tanti altri atleti azzurri alla ricerca del minimo olimpico. A rappresentare Forlì ci sarà Francesco Amici, il diciannovenne portacolori della Libertas Atletica Forlì, che nei recenti campionati italiani di categoria under 22, unitamente al brillante quarto posto nel decathlon, ha abbondantemente ottenuto il pass richiesto per partecipare alla prestigiosa kermesse nazionale.

Il giovane forlivese rappresenta la punta di diamante delle prove multiple, un settore che nella Libertas Atletica Forlì sta crescendo alla luce dei recenti successi a regionali nelle categorie under 15 maschile e femminile. Inserito nella nona posizione del ranking nazionale della disciplina, Francesco tenterà l'ardua impresa di migliorare la sua posizione in classifica, ma dovrà vedersela con atleti di ogni età, alcuni dei quali già appartenenti alle squadre della nazionale italiana. Diretta tv nelle reti Rai.