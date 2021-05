Atletica, agli Assoluti di Modena doppio podio per Francesca Del Zozzo

Modena ha ospitato gli Assoluti di atletica e la portacolori dell'Edera Francesca Del Zozzo, dopo una pausa dalle gare, ha conquistato un bis di podi: seconda nel martello con 40.05 metri e terza nel peso con 10.35 metri. Il vento non ha dato pace ai velocisti, che hanno ottenuto buone prestazioni, anche se alcune inficiate da un vento superiore al consentito.

Tra le ragazze Alisea Succi (JF) si è piazzata quinta in 12.02 (+2.3), poi Alice Cecchini (JF) 12.76 (+2.2), Anita Giulianini (JF) 12.80, Marta Chiara Reputin (PF) 13.01, Chiara Tarozzi (JF) 14.41. Tra gli uomini Stefano Fabbri ha fermato il cronometro in 11.12, Nicolò Valgimigli in 11.32 (+2.9), Filippo Fuzzi (PM) in 11.21, Enrico Di Tella in 11.61, Paolo Miguel Negro (PM) in 11.73 (+2.2), Michele De Melo (AM) in 11.77, Riccardo Fabbri (PM) in 11.78, Mattia Cavina 11.98 e Samuele Rafelli (JM) in 12.04.

Sui 400 metri altra incursione sotto i 50 secondi per Lorenzo Neri, che ha chiuso settimo in 49.76. In gara anche Giulio Rosetti (AM) col crono di 55.40 e Nicola Raggi (JM) che ha fermato il tempo in 56.39. Negli ostacoli nono posto posto sui 400 per Filippo Amaretti in 56.28 e 10° posto sui 110 per Riccardo Boattini (PM) con 18.47, che ha corso anche la distanza più lunga in 57.96. Tra le ragazze porta a casa il minimo per i campionati italiani di categoria sui 100 ostacoli Alice Cecchini (JF), quinta con 15.83. Sulle barriere alte tempo di 1:08.81 per Lolà Solfrini (PF).

Nei 1500 metri settimo crono per Tobia Mosti (PM) con 4.05.55, nono per Nicolò Lombardi (PM) con 4.08.20 e decimo per Roberto Muccioli con 4.08.89. Giovanni Silimbani (JM) ha fermato il tempo in 4.15.53, mentre Edoardo Castiglioni (AM) in 4.19.54. Lombardi si è ripettuto con una buona prestazione anche nei 3000 siepi, dove è giunto quinto con 10:10.76. Sempre sui 1500, 5:00.32 per Giulia Sarasini (PF). Nei 5000m marcia donne ottavo posto per Tamara Lombardi (SF35) con 31:07.15. A Ravenna weekend di prove multiple per i cadetti, con la squadra che ha chiuso seconda, mentre le cadette terze a livello provinciale.