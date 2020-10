Atletica, campionati cadetti a Forlì: l'Edera gioisce col bronzo di Giada Donati

Nella due giorni dei campionati italiani di atletica categoria "Cadetti", riservata agli under 16, voluti e organizzati, con i complimenti della Federazione nazionale, dalla società forlivese Edera Atletica, si sono distinti anche gli atleti forlivesi. I due portacolori dell’Edera Atletica che gareggiavano per l’occasione con la maglia della rappresentativa dell’Emilia-romagna si sono ottimamente comportati: spicca la medaglia di bronzo di Giada Donati nei 1200 siepi, dove giungendo terza ha stabilito anche il record personale col tempo di 4’00”10. Molto bravo anche Luca Marsicovetere, sedicesimo assoluto nei 300 metri, non al meglio della forma a causa di un infortunio subito qualche tempo fa.

