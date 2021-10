Atletica, a Forlì le giovani promesse si sfidano sui 10 chilometri per le vie del centro. Come cambia la viabilità

Di corsa sulle strade di Forlì. È in arrivo un nuovo appuntamento tricolore, in programma domenica mattina. Nella città mercuriale si assegnano i titoli italiani dei 10 chilometri su strada, per le categorie assoluti, promesse e juniores, in una manifestazione che riprende vita dopo lo stop di un anno, nel 2020, a causa della pandemia: l'ultima edizione disputata, quella di Canelli nel settembre 2019, aveva incoronato campioni italiani Fatna Maraoui e Lorenzo Dini. L'evento mette in palio anche le maglie tricolori per la categoria under 18, sulla distanza di 10 chilometri per gli allievi e di 6 chilometri per le allieve ed è anche valido come tappa dei Campionati di società di corsa, il cui verdetto finale sarà emesso dopo i Tricolori di mezza maratona a Roma.

Le vie di Forlì, a partire dalle 10 di domenica mattina, ospitano alcuni dei migliori interpreti del podismo tricolore, attesi a sfide appassionanti, anche in preparazione di maratone e mezze maratone in calendario nei prossimi mesi: giovedì saranno resi noti i nomi di tutti gli iscritti. Il tracciato, veloce, scorrevole, con partenza e arrivo nella centralissima piazza Saffi e caratterizzato da due lunghi rettilinei, misura due chilometri e mezzo e va ripetuto per quattro volte.

È il terzo anno consecutivo per una rassegna tricolore a Forlì: nelle ultime due stagioni la città aveva accolto i Campionati italiani cadetti al campo scuola Gotti. La giornata di domenica, organizzata dalla locale società dell'Edera Atletica Forlì, Fidal, Fidal Emilia Romagna, e Comune di Forlì, sarà preceduta dal convegno tecnico di sabato pomeriggio, ospitato nella Sala comunale di Forlì dalle 16.30, con un parterre di ospiti di rilievo del mondo della corsa.

Viabilità

Il campionato si svolgerà in un circuito chiuso al traffico di 2,5 chilometri da ripetersi quattro volte. Si parte alle 10 da Piazza Saffi, poi si proseguirà lungo Corso Della Repubblica, Piazzale Della Vittoria; Vialele Della Libertà (fino all'incrocio Marconi–Oriani), Piazzale Della Vittoria, viale Matteottti, Piazzale Indipendenza, via Giorgio Regnoli, Largo De Calboli e Piazza Saffi



I residenti della zona adiacente il Tribunale potranno accedere e uscire dalle proprie abitazioni da via A. Fratti (a doppio senso di circolazione), piazza XX Settembre, via Lazzaretto, via Cignani e via A. Da Brescia. I residenti del comparto Via Oberdan – Via Cairoli potranno accedere alle proprie abitazioni da via Oberdan ed uscire da via Cairoli - via Giorgio Regnoli con attraversamento verso via Ugo Bassi.

Gli abitanti delle Vie Bruni - Baratti – Volturno potranno entrare alle proprie abitazioni da via Miller ed uscire da via Dall’Aste verso corso Diaz e via Missirini. Dalle 7 alle 14(fine manifestazione) sarà in vigore il divieto di sosta in Piazza Saffi, Corso Della Repubblica, Piazzale Della Vittoria (lato scuole), Via Giorgio Regnoli e Largo De Calboli, mentre dalle 7.30 fino al termine della manifestazione il percorso di gara sarà chiuso al traffico ad eccezione dei veicoli d'emergenza.