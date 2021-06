Atletica, Campionati Italiani Junior: splendido sesto posto per Matteo Castelvetro

Nella pedana del giavellotto under 23 non c'èra Francesco Bertozzi, già argento ai tricolori invernali, costretto a guardare la gara per una operazione alla spalla che lo terrà fermo ancora per qualche mesetto

La Libertas Atletica Forlì torna da Grosseto sede dei Campionati Italiani Junior e Promesse con degli ottimi risultati individuali nei lanci. Nella pedana del giavellotto under 23 non c'èra Francesco Bertozzi, già argento ai tricolori invernali, costretto a guardare la gara per una operazione alla spalla che lo terrà fermo ancora per qualche mesetto. Ma nessun rimpianto, perché a rappresentare i colori bianco-rossi della Libertas Atletica si sono presentati in pedana altri due agguerriti galletti forlivesi.

Francesco Amici, reduce da un brillante decathlon della settimana scorsa, aveva ancora delle cartucce da sparare e al primo lancio ha piazzato subito un bel 54.79 vicinissimo al suo miglior lancio in carriera, piazzandosi al tredicesimo posto. Matteo Castelvetro ha sparato una bordata da 58.6 metri, classificandosi al sesto posto. Nella pedana del peso Junior, ha disputato una bella gara anche Asia Nati al suo primo Campionato Italiano, lanciando oltre il personale a 10.62 metri e si classificandosi 12esima.