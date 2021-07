Atletica, campionati italiani nazionali Libertas: la società forlivese è campione d'Italia

Il presidente della Società Sara Samori, si è dichiarata "entusiasta per i risultati ottenuti e si è complimentata con la squadra"

I Campionati Nazionali Libertas di Atletica Leggera svoltisi a Chieti il 3 e 4 luglio sono stati un successo per la rappresentativa forlivese della Libertas Atletica Forlì. I 20 atleti biancorossi sono saliti sul gradino più alto del podio ottenendo il titolo dei Campioni Italiani Libertas 2021. L'atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: 36 società affiliate all'ente di promozione Libertas presenti all'evento, 14 Regioni rappresentate, 14 gare in programma, 500 gli atleti (suddivisi nelle categorie giovanili, assolute e master) che si sono contesi il titolo di Campione nazionale.

Fin dall'inizio i giovani atleti hanno cominciato a vincere una gara dietro l'altra e ad accumulare punti preziosi per la classifica di squadra. Una valanga biancorossa che nessuno è riuscita a fermare. Sul gradino più alto del podio, ad indossare così la maglia di Campione d'Italia Libertas, Giovanni Benedetti disco e peso, Giada Bassi peso, Loris Ferrini 400 metri, Francesco Amici 400 ostacoli, Barbuscia-Ferrini-Mosconi-Amici staffetta 4x100 maschile, Luca Berardozzi 1000 metri (cadetti), Dario Collura 300 ostacoli e salto in lungo (cadetti), Giada Donati 1000 e 300 ostacoli (cadette), Gabriele Perugini 1000 metri (ragazzi).

Ottimi piazzamenti Riccardo Castiglioni, Irene Andreasi Bassi, Margot Versari, Samuele Bassi, Mariaclara Cortese, Manuel Barbuscia, Matteo Castelvetro, Matteo Mosconi, Francesco Bertozzi, Pietro Bertozzi, Daniel Dall'Ara e Andrea Popa. Il presidente della Società Sara Samori, si è dichiarata "entusiasta per i risultati ottenuti e si è complimentata con la squadra. Una grandissima soddisfazione per una giovane società sportiva, nata solo 5 anni fa tra mille difficoltà, che ha come punti di forza la passione, lo spirito di squadra, il senso di appartenenza dei suoi atleti e la grande professionalità dei suoi tecnici".