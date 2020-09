Atletica, Campionati Regionali Under 18: Alisea Succi e Carlotta Fedriga regalano spettacolo

Alisea Succi e Carlotta Fedriga velocissime in occasione dei Campionati Regionali di atletica leggera per la categoria Allievi (Under 18), che si sono disputati lo scorso weekend a Modena. Una prima giornata, sabato, di grande attesa per la serie dei 100 metri con le 8 migliori velociste della regione. Il sorteggio nell’assegnazione delle corsie ha decretato che le due atleti forlivesi fossero l'una di fianco all'altra ai blocchi di partenza, un particolare che ha reso ancora più entusiasmante la volata sul rettilineo.

In gara Succi si è lanciata con un avvio al fulmicotone, divorandosi la pista e vincendo con il sorprendente tempo di 12”31, record personale e sesto crono in Italia. Dietro di lei, seconda, proprio la compagna di squadra, Fedriga, più giovane di un anno, ma già capace di ottenere un risultato di tutto rispetto, 12”54. Il giorno seguente, domenica, si è tornati in pista per i 200 metri. Questa volta le ragazze dell’Edera hanno corso in serie diverse, Succi con la titolata Faissal Habiba, terza nelle graduatorie italiane, mentre Fedriga in una batteria minore, fatta per coloro che non hanno mai disputato la distanza. Ha vinto la Faissal davanti a Succi e Fedriga in virtù del buon tempo conseguito nella sua prova. Da ricordare anche il quinto posto di un altro giovane ederino, classe 2003, Gleni Dervishi, che nei 400 metri demolisce il personale con 55”65.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’oro, i due argenti e il bronzo ottenuti e soprattutto le prestazioni di alto livello, danno una bella iniezione di fiducia alle brave atlete allenate da Giuliana Spada e cresciute nel vivaio della gloriosa società forlivese dell’Edera Atletica, in prospettiva dell’importante impegno agonistico del prossimo fine settimana, che le vedrà partecipare sia nei 100 che nei 200 metri ai Campionati Italiani Under 18 di Rieti. Sarà la 55esima edizione, l'ottava nella veloce pista della città laziale. Potremo fare il tifo per le nostre beniamine in diretta streaming su www.atletica.tv.