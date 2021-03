Atletica e 'Festa del Cross', anche l'Edera alle sfide sui prati di Campi Bisenzio

Fine settimana di sfide sui prati di Campi Bisenzio (Firenze) per la Festa del Cross, evento che assegna le maglie tricolori della corsa campestre. Presenti domenica, con le divise del nuovo sponsor tecnico Mizuno Italia, anche i portacolori dell'Edera Atletica Forlì. A livello giovanile, come individualista, sarà in gara Edoardo Castiglioni, classe 2005, nei 5 chilometri del cross Allievi. A livello di squadra invece, l'Edera punta ad un buon piazzamento nella classifica del campionato di società, con Salvatore Cione, Giacomo Giuliani, Federico Orlati e Giovanni Silimbani. Tra gli Assoluti infine, sarà Roberto Muccioli, classe 1990, a correre i 10 km del campionato italiano di cross. E' possibile seguire le gare su atletica.tv e su RaiSport.