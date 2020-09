Atletica, Edera sul podio ai campionati regionali categoria "ragazzi"

Importanti risultati domenica a Bussetto (Parma) ai campionati regionali categoria "ragazzi" per gli atleti dell'Edera Atletica. Elisa Cortesi Elisa si è piazzata al terzo posto nel vortex col record personale di 38,59 e dodicesima nei 60 metri con 9”15 Terzo posto per Luca Franco nel vortex col record personale portato a 51,59 e nella staffetta 4x100 maschile composta da Andrea Berardozzi, Gabriele Perugini, Riccardo Castiglioni e Thomas Zanelli. Quest'ultimo si è piazzato quinto nel getto del peso con 10,58, Perugini settimo nei 1000 metri con 3’17”, Castiglioni 24esimo nei 1000 metri in 3’44” e Berardozzi 33esimo nei 60 metri col tempo di 9”86. Salendo alla categoria Cadetti, sono stati convocati per i campionati italiani che si svolgeranno a Forlì nel week end del 3 e 4 ottobre: Luca Marsicovetere sarà impegnato nei 300 metri, mentre Giada Donati nella distanza dei 1200 siepi.

