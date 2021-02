Atletica, la forlivese Giada Donati polverizza il record regionale cadette sui 1000 metri

La Libertas Atletica Forlì apre l’attività agonistica 2021 con le gare indoor di Modena, Ancona e Parma. In un periodo difficile di emergenza sanitaria come quello attuale, gli allenamenti non si sono mai interrotti, consentendo agli atleti bianco-rossi di ottenere ottimi risultati e primati personali. Per la giovane società nata nel 2016, si preannuncia una stagione di successi e piazzamenti di prestigio che andranno a incrementare il palmares, già di tutto rispetto, con 16 ori ai Campionati Regionali, ai quali si aggiungono 12 argenti e 11 bronzi, e 22 presenze ai Campionati Italiani Assoluti e di categoria.

Ed è proprio dall’impianto indoor di Parma che arriva la notizia di un risultato di valore assoluto nazionale: Giada Donati, 14 anni, figlia d’arte, capace di una corsa leggera ed elegante propria di chi ha nel sangue un patrimonio genetico importante, ha polverizzato il primato regionale cadette sui 1000 metri con 3’05”46, issandosi ai vertici nazionali della specialità. Ma non è stato sicuramente un risultato inaspettato.

Infatti Giada nel 2020, al primo anno della categoria cadette, ha conquistato la medaglia di bronzo nei 1200 siepi ai Campionati Italiani svolti proprio a Forlì, mentre nei 1000 metri outdoor con 3’01”66, è risultata la migliore atleta italiana del 2006. Un destino già segnato il suo: è allenata dai genitori Alberto Donati, atleta azzurro di decathlon e Judit Varga, olimpionica ad Atene 2004 nel mezzofondo veloce.