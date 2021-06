Atletica, le staffettiste dell'Edera agli Assoluti di Rovereto

L’Edera Atletica torna dopo 4 anni sul palcoscenico più importante per l'atletica italiana. Sabato sera sarà in gara a Rovereto la 4x100m femminile. La staffetta, composta da Cecilia Amaretti, Alice Cecchini, Anita Giulianini e Alisea Succi, sarà guidata dal tecnico Stefano Fabbri che le ha seguite negli allenamenti dedicati. Quest'anno, sulla pista di casa, hanno corso in 48.04 minimo appunto di partecipazione per gli Italiani, ripetendosi poi qualche giorno dopo con un altro ottimo tempo, 48.05, valso la medaglia di bronzo ai Campionati Regionali Assoluti.

Da notare come le ragazze siano tutte delle categorie giovanili, con Amaretti Under23 e le altre Under20, e abbiano quindi ampio margine di miglioramento per i prossimi anni. Passando alla gara, sono 32 le squadre iscritte. Si prevede una dura battaglia per il podio, con in pole position le campionesse uscenti dello scorso anno. La staffetta ederina, dopo aver dimostrato buona solidità, punta sicuramente and un miglioramento cronometrico, ma sarà importante non sbagliare nessun cambio per portare il testimone il più velocemente possibile al traguardo. Sabato sarà possibile seguire e tifare le ragazze su atletica.tv alle 21