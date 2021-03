Atletica, Loris Cappanna nel team delle Fiamme Oro: l'annuncio su Rai 2

La trasmissione televisiva è stata in parte registrata nel parco urbano di Forlimpopoli, da dove Cappanna ha raccontato la sua storia e ne ha mostrato le bellezze e la fruibilità per i diversamente abili

Sabato alle 14 Loris Cappanna sarà ospite a "Il filo rosso" con Paola Perego su Rai2. L'occasione sarà per annunciare che il campione farà parte del corpo delle Fiamme Oro della Polizia. L'atleta forlimpopolese, classe 72, è campione italiano paraolimpico di maratona e mezzamaratona, campione del Mondo di paraduathlon e non ha mai negato la propria partecipazione ad attività cittadine rivolte a bambini e ragazzi.

La trasmissione televisiva è stata in parte registrata nel parco urbano di Forlimpopoli, da dove Cappanna ha raccontato la sua storia e ne ha mostrato le bellezze e la fruibilità per i diversamente abili. "Siamo orgogliosi - dichiara Milena Garavini - di essere concittadini di Loris Capanna, un campione nello sport ma anche nella vita e che mai ha negato di fare la sua parte per la città. Il suo ingresso nelle Fiamme Oro aggiunge un tassello molto importante nella sua già folgorante carriera di sportivo".