Atletica, nove portacolori dell'Edera ai Campionati italiani Under 20 e 23

Per il secondo anno consecutivo nel fine settimana, da venerdì a domenica, Grosseto ospiterà uno degli eventi di maggior peso del calendario della federazione di atletica, la rassegna tricolore rivolta alle categorie Under 20 e Under 23. Sono nove i talentuosi atleti dell’Edera Atletica Forlì che partiranno alla volta della città maremmana, tutti ragazzi cresciuti nel vivaio della società e allenati da tecnici dell’Edera Atletica. Alisea Succi, velocista dalle doti agonistiche straordinarie, è iscritta nei 100m Under20, gara difficile per le tante iscritte racchiuse in pochi centesimi. Quest'anno la Succi ha già corso forte raggiungendo un 12”02 ventoso in avvio di stagione e un 12.26 regolare, tempo che eguaglia il suo record personale.

Sempre nella velocità, scenderà in pista la staffetta ederina 4x100 metri Under 23, composta da Filippo Fuzzi, Riccardo Fabbri, Nicolò Valgimigli e Andrea Fabbri. Obiettivo, migliorare il 15° posto ottenuto lo scorso anno tra gli Under 20. I presupposti ci sono tutti, ne sono la prova le ultime “uscite” nelle gare di preparazione all'evento. Fra le barriere correranno Alice Cecchini, nei 100 ostacoli Under20, e Lolà Solfrini, nei 400 ostacoli U23. La Cecchini si ripresenta in una competizione nazionale dopo qualche anno di pausa, dopo aver ritrovato il giusto feeling con gli ostacoli. Per lei un accredito di 15.83, buon punto di partenza, facilmente migliorabile.

La Solfrini, ormai veterana della specialità dei 400hs, si presenta al via con il personale di 1’07”49. Con una gara ben calibrata ha senz'altro tutte le carte in regola per abbattere la barriera del 1’07. Infine l’esperta del gruppo, Martina Fedriga, specialista dei lanci e assidua frequentatrice delle scene nazionali, si cimenterà nell’accoppiata disco-peso tra le Under 20. In entrambe le prove ha recentemente ottenuto i personali, oggi di 10,70 m nel peso e 36,88 nel disco, risultati che ci obbligano a sperare in una doppia finale.

Purtroppo non sarà invece della partita per un lieve infortunio, Anna Spada, forte quattrocentista, già finalista ai Campionati Italiani. Enorme il dispiacere per l’occasione mancata, infatti rimbomba ancora l'eco del personale di 56”56 ottenuto qualche giorno fa. Per lei gli auguri di un veloce recupero. I ragazzi saranno accompagnati dai loro tecnici, Stefano Fabbri, Fabrizio Renzi e Silvano Fedriga. E' possibile seguire la diretta streaming su atletica.tv ai seguenti orari venerdì alle 15 i 100m JF batterie (Alisea Succi); sabato alle 9.30 disco JF (Martina Fedriga), alle 100hs PF batterie (Lolà Solfrini), alle 15 100hs JF batterie (Alice Cecchini) e alle 21:20, 4x100m PM (Filippo Fuzzi, Riccardo Fabbri, Nicolò Valgimigli e Andrea Fabbri). Domenica alle 10.30 di nuovo Martina Fedriga con il Peso JF.