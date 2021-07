Atletica, obiettivo centrato per la giovane velocista Carlotta Fedriga

Venerdì si potrà seguire la forlivese in diretta streaming su atletica.tv alle ore 12:00 nei 100 metri per le batterie e alle ore 18:30 per la possibile finale

Grandi aspettative si nutrivano dalla fine della stagione indoor per la forte velocista dell’Edera atletica Carlotta Fedriga giunta al 4° posto della gara allievi dei 60 metri indoor mancando di appena un centesimo di secondo la terza posizione ai campionati italiani di categoria ad Ancona. Purtroppo un fastidioso infortunio rimediato in allenamento in fase di preparazione della stagione outdoor l'ha tenuta ai box per molte settimane.

Carlotta, titolare già del pass nella gara dei 200 metri per partecipare ai campionati italiani allievi del 9-11 luglio prossimo che si terranno a Rieti, con tenacia ha ripreso a prepararsi sino all’acuto dei campionati regionali allievi/e, disputati lo scorso fine settimana a Castelfranco Emilia, dove con il tempo di 12”42 sui 100 metri è salita sul podio conseguendo il minimo anche nella gara regina.

Venerdì si potrà seguire la forlivese in diretta streaming su atletica.tv alle ore 12:00 nei 100 metri per le batterie e alle ore 18:30 per la possibile finale. Sabato alle ore 10:45 nei 200 metri per le batterie e alle ore 16:25 per l'eventuale finale.